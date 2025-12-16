Calabria: "Mesi fa mi avevano cercato anche dalla Premier League ma non ero pronto per andare all'estero"

Davide Calabria, ex capitano rossonero, è stato intervistato da Rivista Undici. Il terzino, che ora gioca al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo una parentesi al Bologna, si apre come mai prima d’ora.

Milano, Bologna o Atene?

"Tutte bellissime a modo loro, si vive davvero bene in tutte, per una cosa o per l’altra. Questa era una mia priorità, poter vivere in una città bella. Io personalmente scelgo Milano sempre. Ma forse sono di parte essendo casa mia… Anche se quello che ti offre Milano forse te lo offre solo Madrid. Londra, magari. Tra l’altro…".

Cosa?

"Mesi fa mi avevano cercato anche dalla Premier League. Ma io in quel momento non volevo andare all’estero, non mi sentivo pronto magari e l’Inghilterra non mi convinceva come posto in cui vivere. Probabilmente se tornassi indietro farei tante cose diversamente. Le dinamiche cambiano col tempo: in passato non pensavo all’estero. Oggi mi piacerebbe vivere anche un’esperienza in Spagna, o magari si anche in Inghilterra. Certo, ti manca la famiglia e senti la lontananza. Ma una volta che ti sblocchi è più facile. L’apertura mentale che ho adesso è estremamente cambiata: vedi strutture nuove, stadi, tifosi. Sono opportunità che ti formano come uomo, poi ci sono tanti altri fattori".