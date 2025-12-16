MN - Il Milan è atterrato a Riad: a breve le immagini dei rossoneri!
Il Milan è atterrato a Riad, i rossoneri sono arrivati in Arabia Saudita. Partiti oggi intorno alle 16 da Milano Malpensa, la delegazione milanista è arrivata in questi minuti all'areoporto saudita, come riferito dall'inviato di MilanNews.it presente nella capitale araba. Il Diavolo ora raggiungerà l'hotel per riposarsi in vista della giornata di domani che prevede la doppia conferenza stampa di Allegri e Maignan (ore 11 italiane) e l'allenamento di rifinitura alla vigilia della semifinale contro il Napoli (ore 17 italiane).
A breve tutte le immagini dell'arrivo dei rossoneri!
PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.
DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.
CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.
ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan