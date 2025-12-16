Theo Hernandez e gli auguri social per il 126 compleanno del Milan

Il 16 dicembre 1899, 126 anni fa, nasceva l'AC Milan. Tantissimi gli auguri ricevuti dalla società sui diversi sociali, X, Instagram, Facebook, YouTube, Tik Tok, e dai più svariati personaggi, da ex calciatori, a cantanti, attori, gente dello spettacolo e tanti tanti altri. Tra questi, nel pomeriggio, anche l'ex terzino sinistro rossonero, il numero 19, Theo Hernandez, ora in forza all'Al-Hilal, ha postato sul suo profilo X delle foto commemorative della sua carriera in rossonero, commentando con la scritta "Tanti Auguri AC Milan !!!".

Un segno di affetto che Theo, anche dopo essersi trasferito in Arabia, non ha mai fatto mancare ai rossoneri e ai suoi tanti ex compagni di squadra ancora presenti al Milan. Una dimostrazione di amore e di appartenenza a questi colori che, per 6 lunghi anni, ha vestito il terzino francese. Ricordiamo la carriera di Theo brevemente, acquistato nel 2019 e venduto nel 2025, con 195 presenze, 31 gol segnati, 1 campionato vinto e 1 supercoppa italiana vinta.