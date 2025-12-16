MN - Furlani e Tare al seguito della squadra a Riad: le immagini

A partire con il gruppo squadra nella giornata di oggi da Milano Malpensa alla volta di Riad, in rappresentanza della dirigenza, c'erano l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. I due dirigenti hanno deciso di viaggiare con Allegri e il suo gruppo fin dal primo giorno in questo viaggio arabo in cui il Milan cercherà di confermarsi come campione della Supercoppa Italiana vinta nel corso dell'ultima stagione.

Domani il Diavolo vivrà la giornata di vigilia della semifinale contro il Napoli, che si giocherà giovedì alle ore 20 italiane. Di seguito le immagini di Furlani e Tare atterrati insieme alla squadra in Arabia Saudita, fornite dall'inviato della redazione di MilanNews.it presente sul campo in Arabia Saudita: