Dal Messico, tre mesi di stop per Gimenez se si opera: obiettivo Mondiale

La situazione legata a Santiago Gimenez è sempre più intricata: dopo che Massimiliano Allegri, in conferenza stampa pre-Sassuolo, aveva dichiarato che il rientro del messicano era vicino, nelle scorse ore l'attaccante si è recato in Olanda da uno specialista della caviglia per valutare l'opzione dell'intervento chirurgico dal momento che non gli passa il dolore che lo tiene a bordocampo dal 28 ottobre, giorno della sua ultima presenza con la maglia del Milan contro l'Atalanta.

Intanto arrivano indiscrezioni dalla madrepatria del Bebote, in particolare da ESPN Mexico che riporta come l'eventualità di un'operazione alla caviglia potrebbe tenere Gimenez fermo ai box per altri tre mesi. Secondo quanto viene scritto il giocatore ha come obiettivo la partecipazione al Mondiale 2026, che si giocherà anche in Messico oltre che Stati Uniti e Canada. Non c'è preoccupazione in questo senso da parte della federazione messicana che ha esposto la sua opinione con le parole di Dulio Davino, direttore delle nazionali messicane: "Ieri abbiamo parlato con il medico: verrà effettuata una valutazione approfondita oggi e domani per decidere come procedere. Bisogna capire che i giocatori appartengono ai club, non alla nazionale, e la decisione spetta ai club. Qualunque scelta venga fatta, è in tempo per il Mondiale"

Continua Davino: "Quello che ho detto è ciò che so al momento. Avremo più informazioni questa settimana. Sappiamo che ha dolore alla caviglia e che oggi verrà effettuato un esame più approfondito per determinare i prossimi passi. Deve stare tranquillo e sicuro, sa di poter contare su di noi per qualsiasi cosa. In questo momento è ancora in tempo per scegliere il trattamento migliore ed essere pronto per il Mondiale"