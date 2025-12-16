Top 10 spettatori in Serie A: Milan primo in solitaria con 73 mila tifosi

Calcio e Finanza sul suo profilo Instagram ha riportato una tabella rappresentativa la top 10 per media spettatori in Serie A 2025/2026. Con un totale di 584.098 spettatori e una media di 73.012 spettatori a partita, a guidare la testa della classifica ci sono i tifosi rossoneri. Considerando la capienza massima di San Siro, che si aggira intorno ai 75.000 spetattori, questo dato riguardante i tifosi del Milan di fatto denota che ogni partita casalinga dei rossoneri sia giocata in uno stadio praticamente sold-out.

Questo dato è la dimostrazione dell'attaccamento e dell'affetto che i tifosi dimostrano quotidianamente alla squadra e che, come ripetono spesso tanti giocatori, rendono le partite a San Siro emozionanti e con un'atmosfera unica e coinvolgente, spesso anzi sempre utile a spingere la squadra alla vittoria e a rendere San Siro un vero e proprio fortino.