Saelemaekers ha collezionato fino ad ora 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera
MilanNews.it
(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Alexis Saelemaekers rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Lo annuncia il club rossonero. Arrivato al Milan "nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo. Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera". (ANSA).
Pubblicità
News
Caldara: “Lavoravo sul dolore perchè non ero a posto con la coscienza. Essere Caldara non mi ha aiutato”
Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori controdi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori contro
3 Capello e il gol annullato a Pulisic contro il Sassuolo: "Succede solo in Italia, con questi arbitri e Var che capiscono poco di calcio"
4 Calabria: "Quando ho ricevuto l’ufficialità della partenza ho fatto il giro tra i campi di Milanello, ho pianto molto"
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Pietro MazzaraRosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovo
Andrea LongoniNiente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com