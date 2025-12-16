Pellegatti sul mercato: “Furlani dice non ci sono soldi per gennaio? No comment”

Nel suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha pubblicato un video in cui parla

"Il Milan sta lavorando alacremente per chiudere la questione Fullkrug. Qualcuno dice sia già chiusa. Giorgio Furlani è stato chiaro nel colloquio con Allegri e Tare, non ci sono soldi per il mercato di gennaio. Noi vorremmo fare qualcosa ma prestito, solo prestito, nient'altro che prestito. Quindi preso atto da questa decisione della società, non la commento, speriamo che riescano a fare dei miracoli. È un peccato che non si siano degli investimenti, ma questa è la linea e c'è poco da fare. Ci affidiamo ad Allegri e Tare. C'è chi dice che il mercato di gennaio non serve per rinforzare la squadra ? Non è questione di mesi ma di bravura nel scegliere i giocatori. Spero che Tare insieme ad Allegri prendano dei bravi giocatori"

Su Fulkrug: "Va bene, è inutile storcere il naso. In prestito all'inizio di gennaio non c'è nulla, poi si possono trovare prestiti a fine gennaio, ma non possiamo giocare 4-5 partite importanti senza un riferimento la davanti. Gimenez ? Non ci conto più"