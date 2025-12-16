Il Verona non avrà nè Frese nè Belghali contro il Milan: entrambi sono squalificati

Il Milan non giocherà questo weekend: lo farà prima, giovedì, nella semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà a Riad, in Arabia Saudita, contro il Napoli. E spera di farlo anche lunedì 22 nell'eventuale finalissima per la conquista del trofeo. Salta invece la gara di campionato per il Diavolo che avrebbe dovuto giocare in casa del Como, gara che è stata invece posticipata e sarà recuperata il 15 gennaio.

Al rientro dall'Arabia, e dopo il Natale, il Milan tornerà in campo - con un turno in meno - a San Siro per affrontare l'Hellas Verona. Caso vuole che anche gli Scaligeri non giocheranno nel corso di questo weekend perchè da calendario avrebbero dovuto sfidare il Bologna, altra squadra impegnata nella Supercoppa. Per tale ragione i giocatori squalificati nel corso dell'ultimo turno, non saranno a disposizione per la prima partita dopo Natale: è il caso del giocatore del Verona Martin Frese, che era diffidato ed è stato ammonito. Per questo il danese salterà la sfida contro il Milan. Squalificato, per lo stesso motivo, anche Rafik Belghali che, in ogni caso, non ci sarebbe stto perché impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria.