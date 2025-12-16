Sei calciatori di Milan Futuro convocati per la Supercoppa a Riad: c'è Ibra Jr

Il Milan è partito alla volta di Riad, luogo che ha portato l'unica soddisfazione della scorsa stagione: la vittoria in Supercoppa Italiana. I rossoneri si ripresentano anche quest'anno ai blocchi di partenza della competizione, questa volta come finalisti dell'ultima edizione di Coppa Italia: giovedì alle ore 20 italiane si giocherà contro il Napoli la gara semifinale; il 22, sempre alle ore 20 italiane, l'eventuale finalissima contro la vincente della gara tra il Bologna e l'Inter.

Massimiliano dovrà fare a meno di Matteo Gabbia (sicuramente per il Napoli) e Santiago Gimenez. Per rimpolpare e allungare la rosa, il tecnico rossonero ha deciso di convocare anche sei giocatori di Milan Futuro. Tra di loro c'è anche Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan. Oltre allo svedese ci sono anche Pittarella, Vladimirov, Dutu, Sala e Borsani.

Di seguito la lista dei convocati completa:

PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.

DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.

CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.

ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.