L'ex allenatore racconta: "Parlando con Pioli un paio di anni fa, gli dissi che Bartesaghi era un profilo da Milan"

Christian Lantignotti, ex allenatore del Milan U17, si è così espresso a MilanVibes su Davide Bartesaghi, suo ex calciatore: “Parlando con Pioli un paio di anni fa, quando Davide si avvicinava alla Primavera e faceva qualche allenamento con la prima squadra, gli dissi che era un profilo da Milan perché ha una eleganza, una struttura, è intelligente, tecnico, la personalità ce l’ha perché lo sta dimostrando, giocare a San Siro non è facile. Davide per 3 giorni non è un 2006, è chiaro che ti deve aiutare l’allenatore. Ha trovato un allenatore che gli sta dando una mano, ma perché lo merita ed è quella la differenza, io penso sia quella.

Di assist sicuramente si perché da terzino sinistro la sua dote principale sono gli ultimi 30 metri, lui ha questo calcio preciso, forte, calcia veramente bene, per farti un paragone lo accosto a Dimarco, che ha un piede di quel tipo, lo avvicino molto a lui per questa caratteristica, per questa palla forte dietro la linea avversaria, anche bassa. Su quello sicuramente assist si, sul fatto dei gol è stato bravo Allegri a fargli fare il quinto e ad avvicinarlo all’area di rigore avversaria, perché lui onestamente ha un piede importante, preciso col vecchio piattone e ha dimostrato domenica dove le ha messe tutte e due”.