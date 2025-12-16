Da domani in vendita i biglietti per Milan-Lecce del 15 gennaio: info e prezzi

vedi letture

Nell'ultima gara casalinga del mese di gennaio, il Milan sfiderà il Lecce nella 21ª giornata di Serie A in programma domenica 18 gennaio alle ore 20.45. Sarà lo scontro numero 48: il bilancio vede 30 vittorie rossonere, 2 successi giallorossi e 15 pareggi.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Lecce sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 16 dicembre e fino alle 23.59 di mercoledì 17 dicembre, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 12.00 di mercoledì 17 dicembre alle 23.59 di mercoledì 17 dicembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

Vendita libera: dalle ore 15.00 di giovedì 18 dicembre e fino a esaurimento delle disponibilità.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Lecce parte da 14€. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.

MATCHDAY UPGRADES

Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere una intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di 38€, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Lecce ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.