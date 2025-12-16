Dove si giocherà la Supercoppa Italiana? Alla scoperta dell'Al-Awwal Park

Nei prossimi giorni, Napoli, Inter, Bologna e Milan si contederanno la Supercoppa Italiana 2025 che si giocherà in Arabia Saudita e più precisamente nela capitale Riyad. Il palcoscenico delle due semifinali (il 18 dicembre Napoli-Milan, il 19 Bologna-Inter) e della finale del 22 dicembre sarà il King Saud University Stadium, stadio che dal 2023 si chiama Al-Awwal Park per motivi di sponsorizzazione e che ospita le partite casalinghe dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

I lavori per la costruzione dell'impianto sono durati dal 2011 al 2014, con l'inaugurazione ufficiale che è avvenuta poi nel 2015. L'Al-Awwal Park, che è costato 215 milioni di Riyal, la moneta dell’Arabia Saudita (poco meno di 50 milioni di euro), ha una capienza di circa 26mila posti (verrà poi ampliato in vista dei Mondiali del 2034). Negli anni passati, questo stadio ha già ospitato tre edizioni della Supercoppa Italiana (2019, 2023 e 2024) e una volta quella spagnola (nel 2024, vinta dal Real Madrid dopo aver battuto in finale il Barcellona).

Il design del King Saud University, che prende questo nome perchè si trova nell’area del campus dell’Università, è stato firmato dall’architetto malese Michael KC Cheah e poi sviluppato dalla compagnia di costruzioni Hashem Contracting Company. L'impianto è composto da un solo anello ed è rivestito di acciaio traforato che assume colorazioni fra il dorato e il marrone chiaro a seconda della luce solare.

