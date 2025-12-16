Milan, Leao punta ad andare almeno in panchina contro il Napoli

Il Milan partirà oggi pomeriggio per l'Arabia Saudita e sul volo che porterà il gruppo rossonero a Riyad ci sarà anche Rafael Leao, il quale punta ad andare almeno in panchina giovedì nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che comunque non verranno corsi rischi perchè la rosa milanista è già striminzita e il Diavolo non può permettersi problemi più gravi.

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane