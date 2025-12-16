Riecco Baresi a San Siro. E il 6 festeggia sui social: "Tornare a casa"

Riecco Baresi a San Siro. E il 6 festeggia sui social: "Tornare a casa"MilanNews.it
Oggi alle 12:10News
di Antonello Gioia

Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e attuale vice presidente del club rossonero, è tornato sugli spalti domenica a San Siro dopo una lunga assenza dovuta a problemi di salute.

Oltre all'ovazione che gli ha regalato lo stadio, lo storico numero 6 ha voluto celebrare il suo ritorno sui social, postando una serie di foto con la descrizione: "Tornare a casa".