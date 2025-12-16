Niente Supercoppa per Gabbia: tocca a De Winter contro il Napoli

Matteo Gabbia non ha riportato lesione al ginocchio domenica contro il Sassuolo, ma il giocatore ha ancora dolore e quindi oggi non sarà sul volo che partirà da Malpensa e che porterà il Milan in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Il difensore italiano sarà sicuramente assente giovedì nella semifinale contro il Napoli e al suo posto al centro della retroguardia milanista ci sarà Koni De Winter. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane