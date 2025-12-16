Cannavaro esalta Allegri: "Una volpe di rara intelligenza. E' strategia pura, anche nella comunicazione"

Fabio Cannavaro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Chi vincerà lo scudetto? Per me il Napoli. Ma l’Inter è la più forte, un filino davanti a Conte, e il Milan ha Allegri, una volpe di rara intelligenza, e non ha gli impegni di Coppe. A seguire, la Roma; un passo indietro ci sta la Juventus. Da quale allenatore di queste squadre mi farei allenare se ancora giocassi? Ognuno ha proprie caratteristiche, quindi sceglierei tutti.

Allegri è strategia pura, anche nella comunicazione. Chivu una sorpresa per altri mica per me: sta nel calcio da quando aveva cinque anni, mica ha fatto il salumiere in precedenza, e stupirsi di lui è un affronto che si fa alla sua carriera. Gasperini è il papà di una generazione, siamo tutti figli suoi - come lo siamo stati di Sarri - ed ha provveduto a cambiare il nostro calcio. E Conte un martello che sa come si trionfa. Spalletti mi fa impazzire".

