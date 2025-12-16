Supercoppa Italiana, info e orari su conferenze e allenamenti

Supercoppa Italiana, info e orari su conferenze e allenamenti
Questi gli orari dei vari appuntamenti, tra allenamenti aperti ai media e conferenze, di Milan e Napoli prima della semifinale di Supercoppa Italiana di giovedì 18 dicembre 2025 a Riyadh.

Mercoledì 17 dicembre

NAPOLI:
- ore 10.30 (orario italiano): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti aperti ai media.
- ore 14.00 (orario italiano): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

MILAN:
- ore 11.00 (orario italiano) conferenza stampa di Massimiliano Allegri accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.
- ore 17.00 (orario italiano): allenamento presso il Princess Noura con i primi 15 minuti aperti ai media.