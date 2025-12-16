Ministro Abodi: "Palermo compete per gli Europei del 2032'

(ANSA) - PALERMO, 15 DIC - "Palermo è una città che ancora sta competendo per gli Europei di calcio del 2032. La settimana scorsa abbiamo avuto una riunione con il sindaco, la proprietà del Palermo, il club, la società e con chi sta facendo la progettazione, a dimostrazione di una volontà di avere uno stadio moderno, che sia in linea con le ambizioni del club e soprattutto dei tifosi palermitani". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, facendo il punto con i giornalisti della situazione degli impianti sportivi del capoluogo siciliano. "Ma a parte lo stadio - ha proseguito - c'è il tema del palazzetto dello sport.

Questa è una città che è multidisciplinare dal punto di vista sportivo e deve offrire opportunità di base e di vertice. Palermo è una città che ha bisogno di strutture per lo sport di base, di palestre scolastiche attrezzate, accessibili e sicure, ma ha bisogno anche di impianti per ospitare eventi di un certo livello". (ANSA).