Il Milan segue Mateo Pellegrino del Parma in vista di gennaio

Sabato sarà avversario, ma da gennaio Mateo Pellegrino potrebbe vestire la maglia del Milan. Riporta infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che l'attaccante argentino è uno dei nomi in lizza per diventare il nuovo numero 9 del Diavolo a fronte delle tante difficoltà che Santiago Gimenez starebbe riscontrando.

Classe 2001, nato in Spagna ma argentino a tutti gli effetti, l'attuale attaccante del Parma ha esordito tra i professionisti con il Velez, vestendo poi le maglie di Estudiantes e Platense fino ad arrivare in Italia, dove fino a questo momento ha messo a segno 8 reti dal febbraio 2025 ad oggi.