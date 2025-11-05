MN - Acquisto Morata: operazione in perdita e caricata tutta sul bilancio 2024-25

vedi letture

L’acquisto di Alvaro Morata nel corso dell’estate 2024 dall’Atletico Madrid è un’operazione “a perdere”. Infatti, l’acquisto per 17 milioni dell’attaccante spagnolo viene registrata sul bilancio 2024-25 come una minusvalenza e per alleggerire l’esercizio 2025-26, è stata interamente caricata su quello chiuso lo scorso 30 giugno. Dalla lettura dei documenti ufficiali che MilanNews.it ha potuto visionare si evince, inoltre, come vi sia stata una discrepanza tra la cifra comunicata ai media di 13 milioni (ovvero l’ammontare della clausola risolutoria) e la cifra iscritta a bilancio, superiore per oltre 4 milioni.

Gli effetti economici del passaggio al Como e la cessione a titolo definitivo di Morata al Como saranno visibili sugli esercizi di bilancio dei prossimi anni. Tra poco, all’interno dello spazio riservato ai media post assemblea, questa operazione sarà sicuramente oggetto di domanda.

Di seguito le cifre ufficiali iscritte a bilancio per quanto concerne il calciomercato 2024-25 del Milan nelle sessioni esitve e invernali:

CAMPAGNA ACQUISTI ESTIVA

Emerson Royal 16.015.000€

Youssouf Fofana 26.000.000€

Alvaro Morata 17.184.211€

Strahinja Pavlovic 18.500.000€

Silvano Vos 2.750.000€

Tammy Abraham 1.500.000€

CAMPAGNA ACQUISTI INVERNALE

Warren Bondo 10.526.316€

Santiago Gimenez 30.200.000€

Joao Felix 2.923.000€

Sottil 750.000 €

Kyle Walker titolo gratuito

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE SCARONI

"Vi dico, senza riassumere tutto, tre cose importanti. La prima cosa è che abbiamo chiuso per il terzo anno consecutivo un bilancio in attivo, dopo che da 17 anni il Milan non chiudeva un risultato in utile. Lo considero un risultato brillante. Se io escludo diritti tv e player trading tutto il resto è aumento da 90 milioni nel 2019 a 240 milioni in quest esercizio. Tutto quello che è al di fuori da diritti tv e player trading è triplicato: un qualcosa di spettacolare, che mi dà fiducia per il futuro. Entro certi limiti prescindono dai nostri risultati sportivi: ci permettono di passare anni tristi come questo che stiamo vivendo senza Champions League. Nel Player trading abbiamo incassato negli ultimi 4 anni 62 milioni. L'Inter ne ha incassati 202, il Napoli 193. Che vuol dire? Che abbiamo bisogno meno di altri clubs di vendere giocatori per far quadrare il bilancio. È un po' meno vero per il bilancio che si è appena concluso, perché la vendita di Reijnders ci ha dato una grande plusvalenza".