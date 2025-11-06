Laudisa: "Tra i nomi più chiacchierati in casa Milan c'è Gila della Lazio"

Carlo Laudisa, esperto di mercato, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui movimenti in difesa del Milan: "Tare e i suoi collaboratori in estate hanno già provato a prendere altri marcatori di livello. Tra i nomi più chiacchierati c'è sicuramente quello dello spagnolo Mario Gila, punto di forza della Lazio. Nella scorsa primavera il Psg aveva messo gli occhi su di lui, Lotito ha chiuso le porte a causa del blocco sul mercato. Sotto i riflettori rossoneri è apparsa anche la candidatura dell'esperto Joe Gomez del Liverpool e non è da escludere che questa pista venga di nuovo battuta. E nel lotto dei pretendenti trovano posto anche i tre emergenti appena citati sulla sponda interista. Sì, perché sia Muharemovic che Tiago Gabriel e Circati stanno raccogliendo consensi anche da queste parti. Va ricordato che la cessione di Thiaw ha portato i vertici rossoneri ad un ricambio nel pacchetto arretrato. È vero che è stato ingaggiato il belga De Winter dal Genoa: l'impressione, però, è che si voglia andare oltre per rinforzare ulteriormente i ranghi".

MILAN, IL PUNTO INFERMERIA

Mancano appena tre giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato 8 novembre alle 20.45 allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma: scontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per la formazione rossonera di andare alla sosta, l'ultima dell'anno solare 2025, almeno a un punto dalla vetta dove si trova in solitaria il Napoli. Al rientro dalla pausa ci sarà subito il derby contro l'Inter e dunque non sbagliare con una "piccola" questa volta appare davvero cruciale. La situazione infermeria sta piano piano migliorando, anche se è bene dirlo sotto voce visto l'andazzo delle ultime settimane. Ieri a Milanello sono arrivate buone notizie da Christian Pulisic, miglior giocatore del campionato fino all'infortunio di metà ottobre, che si è allenato in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri: da capire se lo statunitense sarà lasciato partire per il ritiro della sua Nazionale. Adrien Rabiot spinge per rientrare ma lo staff rossonero, considerata la delicatezza del soleo, vuole andarci con i piedi di piombo: l'ideale sarebbe tenere il francese a riposo contro il Parma e farlo recuperare totalmente durante la sosta, evitando anche la chiamata della Francia che intanto lo ha inserito tra i pre-convocati. Tutta da valutare la situazione di Santiago Gimenez che, un po' a sorpresa, si è chiamato fuori con un post social in cui denuncia un suo problema alla caviglia: anche per lui si lavorerà durante la pausa in vista di un recupero completo.