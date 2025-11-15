Milan e Roma, primi contatti per Zirkzee: l'olandese non vede l'ora di lasciare lo United

Viste le difficoltà dei suo centravanti, Milan e Roma stanno valutando l'opportunità di tornare sul mercato a gennaio per prendere un altro attaccante. Un profilo che sembra piacere ad entrambe è quello di Joshua Zirkzee, il quale non vede l'ora di scappare dal Manchester United. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il giocatore olandese, che in passato ha già militato in Italia con la maglia del Bologna, tornerebbe volentieri in Serie A, cioè il campionato in cui è esploso.

I Red Devils sarebbero tra l'altro pronti a lasciarlo partire a condizioni molto favorevoli: il club inglese, infatti, stando ai colloqui che i club hanno portato avanti in questi giorni, pare ben disposto a cedere Zirkzee in prestito senza l’obbligo del riscatto, una formula che piace sicuramente molto sia al Milan che alla Roma.

