Verso il mercato di gennaio, CorSera: "Milan e Roma, partita aperta per Zirkzee"

In vista del prossimo mercato di gennaio, il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Milan e Roma, partita aperta per Zirkzee". I due club, che in estate hanno provato fino all'ultimo a chiudere lo scambio Gimenez-Dovbyk, hanno iniziato molto bene il loro campionato anche se i loro centravanti stanno faticando parecchio ad andare in gol. Per questo è probabile che sia rossoneri che giallorossi torneranno sul mercato a gennaio per prendere un nuovo attaccante.

E un nome che sarebbe nel mirino di entrambe è quello di Joshua Zirkzee, il quale non vede l'ora di andare via da Manchester United. L'olandese ha perso la nazionale e le chance di andare al Mondiale sono minime, a meno che non torni a giocare al suo livello nella seconda parte di stagione. Il giocatore ha già fatto ottime cose in Serie A con la maglia del Bologna e per questo tornerebbe volentieri in Italia. Tra l'altro il suo rientro potrebbe avvenire a condizioni molto interessanti visto che lo United sembra disposto a cederlo anche in prestito senza obbligo di riscatto.

