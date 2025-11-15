Verso Inter-Milan, QS: "Lautaro e Pulisic col piede caldo. Gol e assist in amichevole"

Oggi alle 09:11Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"Lautaro e Pulisic col piede caldo. Gol e assist in amichevole": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo su due giocatori che saranno certamente tra i protagonisti del derby di Milano in programma il prossimo 23 novembre alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è sceso in campo ieri con la nazionale argentina e nell'amichevole contro Angola ha segnato un gol e ha fornito un assist per la rete del definitivo 2-0 di Messi. Christian Pulisic, invece, ha aperto le marcature nel test che il Milan ha giocato ieri contro la Virtus Entella. 

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa