Verso Inter-Milan, QS: "Lautaro e Pulisic col piede caldo. Gol e assist in amichevole"

"Lautaro e Pulisic col piede caldo. Gol e assist in amichevole": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo su due giocatori che saranno certamente tra i protagonisti del derby di Milano in programma il prossimo 23 novembre alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è sceso in campo ieri con la nazionale argentina e nell'amichevole contro Angola ha segnato un gol e ha fornito un assist per la rete del definitivo 2-0 di Messi. Christian Pulisic, invece, ha aperto le marcature nel test che il Milan ha giocato ieri contro la Virtus Entella.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa