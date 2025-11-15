Christian Pulisic ha fiducia nel Milan e crede nello scudetto

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina le parole rilasciate a CBS Sports da Christian Pulisic, il quale crede che il Milan possa lottare per lo scudetto: "Stagione negativa senza vincere lo scudetto? È il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla di meglio, vuol dire che il lavoro viene ripagato".

Di seguito si riporta il tabellino di Milan-Virtus Entella, gara amichevole durante la terza sosta per le Nazionali della stagione 2025/2026:

MILAN-V.ENTELLA 2-3

Marcatori: 9' Pulisic (M), 34' Ankeye (E), 58' Borsani (M), 67' Boccadamo (E), 87' Debenedetti (E)

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Terracciano (45' st Torriani); Cappelletti (64' Nolli), Minotti (85' Colombo), Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek (45' st Branca); Borsani (64' Ibrahimovic), Magrassi (45' st Traorè), Pulisic . A disp.: Eletu, Vechiu, Geroli, Karaca, Asanji. All. Massimiliano Allegri.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate (45' st Siaulys); Portanova, Bottaro (57' Palomba), Moretti; Boccadamo (83' Dolce), Lipani, Nichetti, Karic (72' Matteazzi), Guiu (72' Debenedetti); Russo (72' Fumagalli), Ankeye (83' Traniello). A disp.: Rinaldini, Tiritello, Bariti, Marconi, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali. All. Andrea Chiappella.

Arbitro: sig. Michele Pasculli di Como