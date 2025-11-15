In campo dopo quasi tre mesi, Tuttosport titola: "Jashari felice: è pronto"

Tuttosport in edicola stamattina titola così su Ardon Jashari che ieri è tornato in campo dopo quasi tre mesi: "Jashari felice: è pronto". Il centrocampista svizzero, che si era rotto il perone a fine agosto dopo un scontro in allenamento con Santiago Gimenez, ha giocato ieri per la prima volta in amichevole contro la Virtus Entella. L'ex Club Brugge, arrivato in estate a Milanello dopo una trattativa infinita con i belgi, ha potuto così tornare a fare quello che gli piace di più, cioè giocare a calcio.

Ovviamente la condizione fisica non è ottimale e servirà un po' di tempo per tornare al 100% della forma, ma Jashari non può che essere contento di essere tornato finalmente in campo: "E' stato un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole. E' una bella sensazione. E' sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi" le sue parole ieri a Milan TV dopo il match.

