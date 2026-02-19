Milan, è 1-1 contro il Como. Il CorSport. "Mike fa il Paz, rimedia Leao"

Frena il Milan nelle parti alte della classifica. I rossoneri, nella sfida casalinga contro il Como giocata a San Siro, non sono andati oltre l'1-1 e vedono aumentare il vantaggio dell'Inter in vetta alla classifica. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: Mike fa il Paz, rimedia Leao".

Il portiere francese, come non succede praticamente mai, sbaglia e favorisce il gol di Nico Paz. L'attaccante portoghese rimedia ma il risultato non cambia più, ora la squadra di Massimiliano Allegri è a -7 dall'Inter.