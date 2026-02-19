Il QS in apertura: "Lampo di Paz, risponde Leao. Milan-Como finisce 1-1"

Niente da fare per il Milan, che contro il Como - a San Siro - non va oltre l'1-1 e vede allungarsi il vantaggio dell'Inter in vetta alla classifica di Serie A. Il QS dedica un taglio laterale alla gara di ieri, titolando: "Lampo di Paz, risponde Leao. Milan-Como finisce 1-1".

L'argentino si sblocca dopo un periodo complicato, l'attaccante portoghese rimedia all'errore di Mike Maignan ma non basta. Il Diavolo non va oltre il pareggio e adesso il margine dei nerazzurri si allarga ulteriormente.