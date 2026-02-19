Milan-Como e la partita di Allegri. La Gazzetta: "Rosso e furia"

di Federico Calabrese

Soltanto 1-1 per il Milan contro il Como, un pareggio amaro visto che l'Inter ora è a +7 sui rossoneri. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oltre all'analisi della partita, offre anche un focus sulla "prestazione" di Massimiliano Allegri: "Rosso e furia".

Che scontro con Fabregas: l'allenatore furibondo con il tecnico spagnolo per aver tirato la maglia a Saelemaekers. "La prossima volta entro in scivolata", risponde ironicamente. E sulla partita: "Guadagnato un punto sulle inseguitrici".