Milan, pari amaro. La Gazzetta: "Leao non basta. Frenata scudetto"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Pareggio dolceamaro per il Milan, che a San Siro non va oltre l'1-1 contro il Como e non riesce ad accorciare la distanza con l'Inter. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport offre un'ampia analisi a riguardo, titolando: "Leao non basta, frenata scudetto".

E ancora: "Il Como spaventa Max. Maignan, che errore. Milan a -7 dall'Inter. I rossoneri soffrono per un tempo, Nico Paz castiga l'erroraccio del portiere. Nella ripresa segna il portoghese, Allegri espulso".