Milan, pari e scintille. Il CorSport: "Maignan favorisce il Como, pari magico del portoghese"

Milan, pari e scintille. Il CorSport: "Maignan favorisce il Como, pari magico del portoghese"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Soltanto 1-1 per il Milan in casa contro il Como. L'edizione odierna del Corriere dello Sport offre un'ampia analisi a riguardo: "Mike fa il Paz, rimedia Leao". E ancora: "Maignan favorisce il Como, pari magico del portoghese".

L’errore del portiere francese è clamoroso, una leggerezza che costa carissimo alla squadra di Max Allegri, ora a -7 dall'Inter. La partita si surriscalda poi nel secondo tempo, l’arbitro Mariani ha espulso Massimiliano Allegri (terzo rosso in stagione) e Perez, collaboratore di Fabregas.