La moviola della Gazzetta su Milan-Como: "Saele rischia il rosso. Vojvoda in offside"

La moviola della Gazzetta su Milan-Como: "Saele rischia il rosso. Vojvoda in offside"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Como. Un pareggio amaro per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che ora sono a -7 dall'Inter. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport offre anche la moviola sulla direzione di gara di Maurizio Mariani: ""Saelemaekers rischia il rosso. Vojvoda in offside".

Voto 6 per la rosea, che spiega: "Saelemaekers rischia per un fallo su Baturina. Sarebbe stato il secondo giallo, per Mariani è no. Decisione al limite. Sul gol annullato a Vojvoda, il kosovaro è oltre De Winter".