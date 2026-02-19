La moviola del CorSport su Milan-Como: "Mariani, errore clamoroso: Saele da secondo giallo"
Il Milan non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Como, sprecando dunque l'opportunità di tornare a -5 dall'Inter. Serata complicata per Maurizio Mariani, direttore di gara. Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, gli assegna 4.5 e sulla moviola di gara titola: "Mariani, errore clamoroso. Saele da secondo giallo".
Questa la spiegazione del quotidiano: "Manca appunto il secondo giallo per Saelemaekers: entra su Baturina in chiaro ritardo, in maniera molto dura, è lui il primo a sapere che l’ha fatta grossa. Mariani fra l’altro sbaglia il timing (assurdo fischiare così in ritardo), chiaro che ci sia stato un suggerimento".
Rassegna Stampa
Perdonate Maignan, scoprite Jashari. Mariani fischia ancora contro. Scaroni: da 8 anni non fa il presidentedi Franco Ordine
1 LIVE MN - Fabregas: "Commento di Allegri esagerato. Rosso a Saelemaekers chiarissimo, noi abbiamo fatto tutto meglio del Milan"
2 Perdonate Maignan, scoprite Jashari. Mariani fischia ancora contro. Scaroni: da 8 anni non fa il presidente
4 LIVE MN - Allegri litiga con Fabregas, poi la conferenza: "Bisogna essere rispettosi! Noi abbiamo fatto una buona partita"
Primo Piano
Lite Allegri-Fabregas: racconto di un post partita al limite. Cosa è successo, cosa si sono detti e perché
Carlo PellegattiIl dottor Allegri e l’olio Mahanarayana Thailam. Le “veline“ più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan!
Antonio VitielloCosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italiano
Pietro MazzaraLa vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
