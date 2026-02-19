La moviola del CorSport su Milan-Como: "Mariani, errore clamoroso: Saele da secondo giallo"

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Como, sprecando dunque l'opportunità di tornare a -5 dall'Inter. Serata complicata per Maurizio Mariani, direttore di gara. Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, gli assegna 4.5 e sulla moviola di gara titola: "Mariani, errore clamoroso. Saele da secondo giallo".

Questa la spiegazione del quotidiano: "Manca appunto il secondo giallo per Saelemaekers: entra su Baturina in chiaro ritardo, in maniera molto dura, è lui il primo a sapere che l’ha fatta grossa. Mariani fra l’altro sbaglia il timing (assurdo fischiare così in ritardo), chiaro che ci sia stato un suggerimento". 