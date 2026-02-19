Milan-Como, che show in panchina! Tuttosport: "E Allegri alla fine litiga con Fabregas"

Soltanto 1-1 per il Milan in casa contro il Como, con i rossoneri che non riescono a tornare a -5 dall'Inter e vedono dunque allungare il vantaggio dei nerazzurri. Milan-Como si è giocata anche in panchina. Tuttosport titola: "E Allegri alla fine litiga con Fabregas".

Il quotidiano prosegue: "Durissimo faccia a faccia in sala stampa. Allegri poi spiega: "Il mio rosso? Saelemaekers è stato trattenuto da Fabregas. Infine sull'analisi della partita: "Abbiamo ancora la possibilità di risalire".