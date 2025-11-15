Gazzetta: "L'uomo di Max. Pulisic sa come si batte l'Inter: 'Lo scudetto è il nostro obiettivo'"
"L'uomo di Max. Pulisic sa come si batte l'Inter: 'Lo scudetto è il nostro obiettivo'": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'americano, imbattuto da cinque derby di Milano di fila, ha recuperato dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori tre settimane e contro i nerazzurri sarà titolare al fianco di Rafael Leao.
Intanto, Pulisic, intervistato da CBS Sports, ha raccontato che l'obiettivo del Milan è lo scudetto: "Se non vincere lo scudetto renderebbe la nostra stagione negativa? E' il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato“.
