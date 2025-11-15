La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Riecco Pulisic: 'Perchè credo nello scudetto'"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Riecco Pulisic: 'Perchè credo nello scudetto'". Ieri i rossoneri hanno giocato un'amichevole contro la Virtus Entella e Christian Pulisic, che ha giocato con la fascia da capitano sul braccio, ha segnato la prima rete milanista (2-3 per i liguri il risultato finale). L'americano sarà certamente titolare nel derby di Milano in programma alla ripresa e farà coppia dal 1' con Rafael Leao.

Intanto, Pulisic, intervistato da CBS Sports, ha raccontato che l'obiettivo del Milan è lo scudetto: "Se non vincere lo scudetto renderebbe la nostra stagione negativa? E' il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato“.

