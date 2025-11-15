Inter, Bonny verso il derby: "Sono due grandi squadre che non si odiano, ma in quei 90’ è una battaglia"

vedi letture

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del derby contro il Milan in programma alla ripresa del campionato. Ecco le sue parole: "Come fascino e grandezza vale Barça-Real. Mi sono rimasti in testa certi duelli come quello tra Dumfries e Theo. Sono due grandi squadre che non si odiano, ma in quei 90’ è una battaglia. Speriamo che, alla fine, tutto si colori di nerazzurro...

Se sarà già decisiva? No, perché siamo solo a novembre e può succedere di tutto, però il derby è già importante: poter prendere altri punti, non solo sul Milan, ma anche su Napoli, Roma e le altre che spingono da dietro, sarebbe un bel salto".

