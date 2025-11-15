Infortunio per il classe 2008 di proprietà del Milan Comotto. Donadoni non lo può utilizzare

vedi letture

Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono dodici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto.

Si riporta di seguito il borsino di uno dei giocatori rossoneri in prestito.

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Ancora fermo ai box Comotto per un infortunio al polpaccio: il suo Spezia, del nuovo allenatore Roberto Donadoni, ha pareggiato 1-1 contro il Bari.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 1

LE PAROLE DI JASHARI DOPO L'AMICHEVOLE

"È stato - ha spiegato Ardon Jashari a MilanTV al termine dell'amichevole contro la Virtus Entella - un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole. E' una bella sensazione. È sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto. Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. L'ho apprezzata molto: mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato. Durante l'infortunio ho ricevuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo. Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".