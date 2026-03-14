Cosa serve per completare rimonte scudetto? Zoff: "Crederci, avere la convinzione di farcela. E ragionare un passo alla volta"

vedi letture

Intervistato dai colleghi de La Repubblica, l'ex portiere e CT della Nazionale Dino Zoff ha parlato del campionato di Serie A e della possibile rimonta scudetto del Milan.

Zoff, il Milan può recuperare 7 punti in classifica all'Inter?

"A me sembra difficile. L'Inter ha un bel vantaggio ancora. Va bene la sconfitta nel derby, ma ha la forza per resettare subito. Poi, certo, tutto è possibile nel calcio. Io lo so bene".

Cosa serve per completare rimonte del genere?

"Bisogna crederci. Avere la convinzione di potercela fare. E ragionare un passo alla volta. Ogni partita è determinante. In situazioni così non esistono programmi. Ogni piano è settimanale. E importante non disperdere energie mentali".

Per l'Inter può essere un vantaggio non avere più l'impegno nelle coppe europee. L'anno scorso fu un fattore l'essere in gioco in tutte le competizioni

"Io questi discorsi non li amo. Le grandi squadre devono poter giocare tante partite. Devono saper gestire le forze. E pensare di poter vincere sempre, senza fare calcoli. Infatti, non penso Chivu ne abbia fatti in Champions con il Bodø".