Rakitic sulla corsa scudetto: "L'inter è ovviamente la favorita, ma il derby ha dimostrato che il Milan può giocarsi le sue chance"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport in occasione dell'EA7 Wolrd Legends Padel Tour, l'ex centrocampista di Barcellona e Siviglia, Ivan Rakitic, ha parlato del suo amico ed ex compagno di nazionale croata Luka Modric, oggi stella e leader del Milan di Massimiliano Allegri.

Modric ha tre anni in più di lei, non le fa effetto vederlo giocare ancora?

"Sinceramente no, perché Luka è diverso da tutti gli altri. Ha una passione incredibile e fisicamente pare ancora un ragazzino".

Al Milan sperano di goderselo per un altro anno…

"Solo uno? Per come lo vedo io, Modric può andare avanti per altre due o tre stagioni almeno".

Per ora si gioca lo scudetto: ha ancora la possibilità di vincerlo?

"L'Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance. Mancano ancora parecchie partite e nel calcio mai dire mai. Conoscendo Modric, poi, non si sarà rassegnato di certo. Anzi, vi posso dire che ha ancora una gran voglia di alzare trofei".