Verso Lazio-Milan: Estupinan e Jashari in vantaggio su Bartesaghi e Ricci

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Domani il Milan sarà ospite a Roma della Lazio, in una sfida importante che avrà sicuramente un peso specifico sul proseguo della stagione delle due squadre. Certo, gli obiettivi sono diversi, motivo in più per aspettarci una partita ricca di emozioni, che entrambi gli allenatori avranno voglia di vincere per alimentare i rispettivi sogni, europei per i biancocelesti e tricolore per i rossoneri.

Per questo motivo Massimiliano Allegri punterà sull'undici migliore possibile, anche se a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio ci sono alcuni dubbi di formazione da sciogliere. Il primo riguarda la fascia sinistra, con Estupinan in vantaggio per una maglia da titolare su Bartesaghi, l'altro invece la mediana, con Jashari e Ricci che si contendono un posto per sostituire Rabiot, con lo svizzero avanti rispetto al 24enne italiano.