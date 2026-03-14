Pianigiani: "Allegri ha ridato al Milan uno status di alto livello, degno della sua storia"

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Intervistato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, l'ex coach di Milano, Siena e ItalBasket, fra le altre, Simone Piangiani, ha parlato di Milan in vista dell'importante sfida in programma domani sera all'Olimpico contro la Lazio. Questi alcuni estratti del suo intervento.

Venendo alla partita di domani sera, in casa Lazio ci sarà una novità rispetto al recente passato: la presenza dei tifosi, che solo per la gara contro il Milan torneranno all'Olimpico rimanendo comunque in contestazione con la società. Secondo lei quanto è difficile per una squadra giocare tra le mura amiche in queste condizioni?

"Sono situazioni emotive molto forti da vivere e da gestire. Credo che in casi come questi la cosa più importante per un allenatore sia riuscire a creare una bolla di protezione all'interno della quale la squadra può lavorare cercando maggiore serenità e concentrazione possibile, lavorando sulle proprie qualità per farle emergere. È il modo migliore per avere il giusto rispetto sia da parte dei tifosi, che giustamente vogliono il massimo dalla loro squadra, sia dalle parte del club che è il datore di lavoro. Alla luce di ciò, mi pare proprio che Maurizio Sarri e il suo gruppo stiano procedendo in questa direzione con un campionato affrontato con serietà e professionalità e anche con una Coppa Italia fin qui da protagonisti".



E del Milan di quest'anno, guidato da un allenatore che conosce molto bene non solo perché da buon livornese è un grande appassionato di basket, che idea si è fatto?

"Il lavoro di Massimiliano Allegri è riconosciuto da tutti come straordinario e con buona ragione. Al di là che si possa riaprire o meno il discorso scudetto, ha di fatto raggiunto con grande anticipo l’obiettivo primario della stagione ovvero il ritorno in Champions League. Ma oltre i risultati ottenuti, c’è da sottolineare a mio parere soprattutto come abbia ridato al Milan uno status di alto livello degno della sua storia. Considerando il primo anno come quello in cui si gettano le fondamenta, fare meglio di così credo fosse molto difficile".