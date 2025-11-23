Milan, quinto gol in A di Pulisic: è il capocannoniere del campionato (anche grazie a Maignan)
Quello segnato contro l'Inter, che ha regalato il successo al Milan nel derby di Milano, è il quinto gol in questo campionato di Christian Pulsic dopo quelli contro Lecce, Udinese (doppietta) e Napoli (il settimo se si conta anche la Coppa Italia). Grazie a questa rete, l'americano raggiunge Orsolini e Calhanoglu in vetta alla classifica marcatori della Serie A. Di questo traguardo deve ringraziare anche Mike Maignan che ha parato un rigore al turco.
Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.
INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic
LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.
Arbitro: Sozza di Seregno.
Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.
Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.
