Allegri: "Mancano ancora tanti punti per raggiungere il nostro obiettivo e arrivare a marzo in una buona posizione"

Massmiliano Allegri, intervistato da Telelombardia dopo la vittoria nel derby, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Testa subito alla Lazio? Assolutamente sì, altrimenti questo risultato è fine a sè stesso. Era importante fare un risultato positivo, meglo una vittoria che ci permette di restare tra le prime quattro. Da martedì penseremo subito alla Lazio. Mancano ancora tanti punti per arrivare al nostro obiettivo e arrivare a marzo in una buona posizione. Vittoria di corto muso? Avrei preferito vincere 3-0 (ride, ndr). Ma nelle grandi partite è difficile vincere 3-0. Avevamo davanti un'Inter forte e ben allenata".

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1

Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.