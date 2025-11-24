Bartesaghi: "Mi sento importante, i compagni mi aiutano tutti i giorni"
Dopo il successo contro l'Inter, Davide Bartesaghi ha rilasciato queste parole ai microfoni di Telelombardia: "Mi alleno con la testa serena. Non penso troppo per non avere troppi problemi per la testa. Credo vada bene così. Se mi sento importante? Si, mi sento un po' più importante rispetto ad inizio stagione grazie alla fiducia che mi viene data. I compagni di squadra mi aiutano tutti i giorni".
Sulla vittoria: "Sono tre punti importanti, ma la stagione è ancora lunga. Da martedì penseremo già alla prossima gara. Siamo una squadra unita. Il gol è arrivato anche perchè ci siamo caricati tra di noi, c'era un'atmosfera diversa".
Sulla voglia di fare gol: "Ci provo, ho voglia di fare gol. Potevo fare meglio stasera, devo lavorare ancora tanto".
