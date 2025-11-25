Moretto su David: "Non è mai stato vicino al Milan. E nemmeno oggi è un nome caldo per i rossoneri"

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato così del futuro di Jonathan David, attaccante della Juventus accostato spesso nell'ultimo periodo anche al Milan: "Continuano i rumors su Jonathan David, anche se come ho già detto a me non risulta che la Juventus voglia liberarsi a gennaio dell'attaccante. Lo stesso giocatore vuole mettersi in gioco in bianconero, vuole cambiare le cose ed eventualmente valutare poi altro in estate. Ma ad oggi David pensa solo alla Juventus che a sua volta vuole concedere più tempo al ragazzo. Giocare alla Juve non è come giocare al Lille. Anche in Francia ha faticato all'inizio, poi da dicembre ha iniziato a segnare e i bianconeri sperano che possa succedere anche stavolta. Continua comunque a non risultare l'opzione Milan".

Nel video è intervenuto poi anche Matteo Moretto che ha confermato che David non è un obiettivo dei rossoneri: "Per due estati David è stato accostato al Milan. L'anno scorso non c'era il gradimento totale di Fonseca, non c'era l'ok totale dunque dal punto di vista tecnico. Nell'estate 2025 il canadese si è liberato a zero, ma non era un'operazione da Milan considerate stipendio e commissioni, dunque anche in questo caso non è stato vicino al Milan. E vi posso dire che nemmeno oggi è un nome caldo per i rossoneri, anzi...".

