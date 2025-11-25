Non solo Premier e Juventus, su Mike Maignan c'è anche il PSG

vedi letture

Il futuro di Mike Maignan è tornato di strettissima attualità: non che negli ultimi mesi sia mai uscito dai radar della cronaca quotidiana rossonera ma sicuramente le prestazioni eccellenti del capitano del Milan, e in particolare quella sfoggiata domenica sera nel Derby vinto contro l'Inter, hanno alimentato le discussioni, le indiscrezioni, i timori dei tifosi e le mezze verità. A oggi appare molto complicato che Maignan possa rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026. Questa deve essere la premessa.

È vero che nel calcio tutto è possibile, è vero che i risultati della squadra potrebbero contribuire a rimescolare le carte se dovessero continuare su questa via. È vero anche che, però, alla finestra ci sono già tantissime pretendenti pronte a sfruttare l'occasione. Già nel corso dell'estate Maignan era stato vicino al Chelsea. Anche l'anno prossimo c'è la Premier League in prima fila: per questioni economiche e per ragioni di ambizione del giocatore, potrebbe essere la scelta più ovvia. In Italia si è parlato anche della Juventus ma bisognerà capire da un punto di vista finanziario se si riesce a trovare un punto di incontro. Tuttosport a queste due realtà, aggiunge anche il PSG, squadra in cui Maignan si è formato, e che potrebbe puntare su di lui visto il rendimento non costante di Chevalier.