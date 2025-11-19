Mercato Milan: Kristensen dell'Udinese obiettivo per la difesa

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio per prendere non solo un attaccante, ma anche un difensore. E un nome che piace molto in via Aldo Rossi è quello di Thomas Kristensen dell'Udinese. Il giocatore danese, classe 2002, è out da fine settembre a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, ma in questo periodo i friulani hanno fatto bene anche senza di lui e quindi il club dei Pozzo potrebbe essere disposto ad ascoltare offerte già a gennaio. Il prezzo del suo cartellino è intorno ai 15-20 milioni di euro.

In merito al mercato di gennaio del Milan, il ds rossonero Igli Tare ha dichiarato ieri al Social Football Summit di Torino: "Che mercato faremo? Non ci stiamo pensando. Non lo so, ma saremo molto attenti ad ogni opportunità. Non penso sarà un mercato importante ma saremo pronti se sarà utile".