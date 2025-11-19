Milan, per il sogno Lewandowski se ne parla solo in estate
Viste le difficoltà realizzative di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, i quali sono ancora a secco in Serie A dopo 11 giornate, il Milan sta pensando di intervenire sul mercato a gennaio per prendere un nuovo rinforzo in attacco dove serve un vero numero 9. Un profilo che piace è quello di Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham che il Diavolo aveva già provato a prendere nell'estate 2024.
Un altro nome che in queste settimane viene spesso accostato al Milan è quello di Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona in scadenza di contratto a fine stagione. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, è però impossibile che il polacco possa lasciare i blaugrana a gennaio, se ne parlerà eventualmente solo la prossima estate.
